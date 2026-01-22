Путин назвал президенту Палестины условие урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

К урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести только полноценное функционирование Палестинского государства. Такое заявление сделал в четверг, 22 января, президент России Владимир Путин.

Глава государства, принимая президента Палестины Махмуда Аббаса, напомнил, что отношения наших стран имеют глубокие корни и носят особый по качеству характер. Россия и Палестина продолжают развивать сотрудничество, взаимный товарооборот растет.

Что касается ближневосточного конфликта, отношение России к нему носит неконъюнктурный характер, подчеркнул Путин. Наша страна готова направить миллиард долларов в "Совет мира", формируемый Соединенными Штатами, чтобы поддержать палестинский народ.

Аббас в ответ назвал Россию большим другом Палестины и подтвердил, что Москва исторически поддерживает его государство — финансовая помощь российских властей имеет большое значение, тем более что масштабы разрушений в секторе Газа катастрофические, сообщает РИА Новости.

В мае 2025 года Аббас также приезжал в Москву. Принимая его в Кремле, российский лидер отмечал, что в нашей стране с тревогой и сопереживанием следят за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни огромного количества людей. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь.