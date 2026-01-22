Позиция Путина по Гренландии и активы РФ: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодня ситуацию с Гренландией и замороженными российскими активами, а также встречу российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом. Главные заявления официального представителя Кремля в материале «Рамблера».

Гренландия и возможная встреча с Трампом

Позиция президента России Владимира Путина по Гренландии не свидетельствует о скорой встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Не вижу никакой связи между этими двумя темами», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии и США «не наше дело», отмечает «Коммерсант».

«Нам надо защищать свои интересы, нам надо заниматься специальной военной операцией, экономическим развитием, исправлять демографию, подтягивать уровень развития отечественной электроники, и так далее, и тому подобное», — заявил представитель Кремля.

В Белом доме ранее сообщили о том, что Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, входящей в состав Датского королевства, включая «использование американских военных». Накануне в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент Владимир Путин отметил, что тема притязаний президента США не находится в сфере российских интересов.

Заявление нового главы Минобороны Украины

Говоря о ситуации на Украине, Дмитрий Песков отметил, что для киевского режима настает время принимать решения и брать ответственность за происходящее на себя.

При этом, по его словам, в Кремле обратили внимание на слова министра обороны Украины Михаила Федорова о необходимости убийства 50 тысяч россиян ежемесячно, но не видят в этом высказывании ничего нового, пишет ТАСС.

«Ничего нового здесь не содержится, [киевский] режим продолжает свою политику», — констатировал Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль не комментирует «стадию переговоров» по Украине, но российский лидер высоко оценивает результативность миротворческих усилий Трампа и его команды.

Замороженные российские активы

Москва настаивает на том, что российские активы за рубежом заморожены незаконно, и будет задействовать все возможные инструменты для их разблокировки. А готовность направить 1 миллиард долларов в «Совет мира» не означает, что утрачена надежда на возвращение активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов... Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они не удерживались, незаконно. Мы не принимаем это», — заверил он.

Напомним, что изначально «Совет мира» был задуман для урегулирования ситуации в Газе. Позже американские СМИ сообщили, что администрация Трампа хочет сделать его альтернативой ООН. По задумке властей США, вступить в организацию можно будет бесплатно, а постоянное членство гарантирует взнос в миллиард долларов. Президент России сообщил, что Москва готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.

Переговоры Путина и Аббаса

Президент Владимир Путин обсудит на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом двусторонние отношения, также будет поднят вопрос об инициативе американской стороны по созданию «Совета мира» и ситуация на Ближнем Востоке, уточнил сегодня официальный представитель Кремля.

«Конечно, главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях, Россия всегда была большим другом Палестины. Мы всегда прилагали усилия для ближневосточного урегулирования», — заявил Песков.

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с двухдневным визитом 21 января. Сегодня он проведет переговоры с российским лидером.