В Москве отреагировали на вызвавшее возмущение намерение нового главы украинского оборонного ведомства, Михаила Фёдорова, о стремлении киевских властей ежемесячно ликвидировать 50 тысяч граждан России. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента РФ, Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что в Москве знают о данной декларации министра обороны. Комментируя слова Фёдорова, Песков отметил, что они не являются чем-то новым или неожиданным, так как киевский режим последовательно реализует свою прежнюю политическую линию.