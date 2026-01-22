Кремль отказался комментировать, на какой стадии находятся переговоры по Украине

Россия приветствует усилия США по урегулированию конфликта на Украине, но не готова комментировать, в какой стадии находятся переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Не хотим давать комментарии, на какой стадии переговоры. Тем более в преддверии визита [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа. Президент России высоко оценивает миротворческие усилия [американского лидера Дональда] Трампа и Уиткоффа. Мы приветствуем усилия и их результативность», — сказал представитель Кремля.

Уиткофф недавно заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось достигнуть значительного прогресса.

Накануне Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры с российскими и украинскими представителями на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что главными темами переговоров с представителями США стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для республики.

22 января Уиткофф прилетит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а после отправится в Киев.