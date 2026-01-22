Путин напомнил об опыте РФ по продаже территорий США на фоне споров из-за Гренландии

У России есть опыт решения территориальных вопросов с США. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, комментируя споры между Соединенными Штатами и Данией из-за Гренландии, его слова приводятся на сайте Кремля.

"У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами", — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

Он напомнил, что США в XIX веке купили у России Аляску. Путин также подсчитал, что Гренландия сейчас может стоить от $200 млн до $1 млрд, выразив уверенность, что Вашингтон "потянет" эту сумму.

До этого исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подсчитал, что стоимость Гренландии с учетом природных ресурсов может достигать $1 трлн. При этом он считает, что США вряд ли предложат Дании за остров больше $70 млрд. Эксперт напомнил, что в 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн уже предлагал купить Гренландию за $100 млн. По словам Свириденко, это очень маленькая сумма, поскольку только природные ресурсы острова оцениваются в $4 трлн.

Свириденко считает, что в вопросе Гренландии в ход может пойти "простой отжим". При этом он отметил, что у силового захвата Гренландии есть противники не только в Европе, но и в США.