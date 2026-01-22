Дмитриев: сторонники конфликта на Украине исчерпали варианты его затягивания

Сторонники продолжения конфликта на Украине исчерпали варианты для его затягивания.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"У подстрекателей к войне заканчиваются варианты продолжения войны на Украине. Поэтому теперь они предлагают украинцам просто "верить в себя… и рычать, как львы, по утрам", - написал он в Х.

Так Дмитриев прокомментировал выступление директора - распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Георгиева посоветовала украинцам "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность.