Дмитриев: сторонники конфликта на Украине исчерпали варианты его затягивания
Сторонники продолжения конфликта на Украине исчерпали варианты для его затягивания.
Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"У подстрекателей к войне заканчиваются варианты продолжения войны на Украине. Поэтому теперь они предлагают украинцам просто "верить в себя… и рычать, как львы, по утрам", - написал он в Х.
Так Дмитриев прокомментировал выступление директора - распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Георгиева посоветовала украинцам "рычать по утрам", чтобы обрести уверенность.