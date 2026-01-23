МИД РФ: ситуация вокруг Гренландии сейчас не затрагивает Севморпуть

Ситуация вокруг Гренландии в настоящее время не влияет на Северный морской путь (СМП). Об этом заявили газете "Известия" в министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

В ведомстве отметили, что внешнеэкономическое взаимодействие Российской Федерации в Арктике, в том числе по тематике Севморпути, в обозримом будущем будет развиваться в первую очередь со странами-партнерами из Азии. Газета отмечает, что на практике СМП регулярнее стал использоваться как более короткий путь между Азией и Европой, а связующим звеном является Россия. Гренландия является частью королевства Дании.

Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров. 21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, "если не сказать жестоко".