Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал слова бывшего специального посланника США по вопросам Украины и России Кита Келлога пустыми обещаниями.

«Сторонники войны добиваются её продолжения, за счет пустых обещаний», — написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию с заявлениями Келлога.

Так Дмитриев прокомментировал выступление Келлога на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которого Келлог выразил мнение, что преимущество в конфликте будет на стороне Украины, если она продержится зиму и доживёт до марта-апреля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп нелестно высказался в адрес Келлога за то, что тот посчитал Владимира Зеленского «отважным».