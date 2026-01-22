Названы шансы Зеленского на успех в соглашении с Трампом в Давосе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на подписание с главой Белого дома Дональдом Трампом соглашений, касающихся гарантий безопасности. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который посвятил грядущей встрече пост в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что украинский глава снова оказался унижен, припомнив его спешные сборы на форум в Давосе, где его ждал президент США. «И только обнадеженный и одновременно униженный (в очередной раз!) Зеленский спешно пакует чемодан. Однако вряд ли ему стоит надеется на то, что Трамп подпишет с ним какие-либо соглашения о так называемых «гарантиях безопасности», — добавил Слуцкий.

По его мнению, НАТО, куда стремится попасть Киев, находится на пороге большого внутреннего кризиса. Между тем, Зеленским воспользовались в этой политической игре, где легко жертвуют «пешками». Как уверяет политик, Трамп явно хотел сместить фокус внимания европейцев с обсуждений Гренландии на тему украинского урегулирования.

Ранее американский лидер заявил, что встретится в швейцарском Давосе с Владимиром Зеленским, в то время как президента Украины на форуме не оказалось. Трамп выразил надежду на то, что его украинский визави присутствовал в зале на момент его речи.

Вскоре портал Axios сообщил, что Зеленский собрался прилететь в Давос, чтобы поговорить с лидером Соединенных Штатов.