Президент России Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить инициативу главы Белого дома Дональда Трампа о создании «Совета мира».

Об этом он сказал на встрече в Кремле.

«По вашей просьбе мы оказывали гуманитарную помощь. Поговорим и об инициативе президента США о создании новой структуры, которая прежде всего направлена на урегулирование ситуации в Палестине, в секторе Газа», — сказал Путин во время разговора с президентом Палестины, видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Российский лидер напомнил, что Россия направит один миллиард долларов на восстановление сектора Газа через создаваемую структуру «Совет мира».

Ранее Путин рассказал, что взаимодействие с Палестиной сохраняется, несмотря на обострение обстановки на Ближнем Востоке. Он отметил, что отношения между двумя странами носят комплексный и стабильный характер, а подход Москвы к палестинскому урегулированию остается прежним.