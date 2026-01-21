Путин призвал учесть нужды палестинцев при урегулировании конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что интересы палестинцев должны быть учтены в ходе урегулирования палестино-израильского конфликта.

Особое внимание необходимо уделить восстановлению сектора Газа.

«Необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры, систем здравоохранения, водоснабжения, налаживания бесперебойного обеспечения продовольствием», — сказал он на совещании с членами Совета безопасности.

Ранее Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за личное приглашение России войти в состав Совета мира.

Российский лидер 22 января обсудит в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке.