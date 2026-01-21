Путин сообщил о переговорах по судьбе замороженных активов России

Российская сторона ведет переговоры с американскими коллегами об использовании замороженных в США активов РФ, которые могут пойти на восстановление территорий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещании с членами Совета безопасности.

Ранее Владимир Путин поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за приглашение в «Совет мира». Лидер России подчеркнул, что Москва всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия, которые могут помочь укреплению международной стабильности.