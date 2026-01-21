Путин назвал отношения Дании с Гренландией колониальными

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что тема взаимоотношений США и Гренландии не затрагивает интересы России и не относится к сфере ее ответственности.

© nsn.fm

Глава государства также отметил, что Дания на протяжении длительного времени относилась к Гренландии жестко, фактически воспринимая ее как колонию. Путин указал, что такая практика имеет исторические корни и не является новым явлением.

Помимо этого, президент выразил мнение, что Соединенные Штаты теоретически способны позволить себе покупку Гренландии, если речь пойдет о суммах, сопоставимых с теми, за которые Россия в свое время продала Аляску.

Он подчеркнул, что с экономической точки зрения для США такая сделка была бы посильной, передает «Радиоточка НСН».