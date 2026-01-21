Путин согласился внести $1 млрд в учрежденный Трампом Совет мира с одним условием

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в «Совет мира» по восстановлению сектора Газа. Он добавил, что РФ готова направить в организацию $1 млрд из замороженных в США российских активов, пишет РБК.

По данным портала, Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Хотел бы, прежде всего, поблагодарить президента США за это предложение. МИДу поручено изучить поступившие документы и проконсультироваться по этому вопросу со стратегическими партнерами. Только после этого Россия сможет дать ответ на приглашение в «Совет мира», — отметил Путин.

Главное в этой инициативе, подчеркнул президент, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях ООН.

«Уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — заметил глава государства.

Президент констатировал, что при реализации плана по созданию совета следует учесть нужды и пожелания палестинцев.