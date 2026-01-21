Глава РФПИ высказался о напряженности между Францией и Германией по Гренландии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в социальной сети X слухи о напряженных отношениях между Францией и Германией по Гренландии.

«Подразделения внутри подразделений», — написал глава РФПИ, комментируя новость газеты Politico о напряженных отношениях между Францией и Берлином.

Накануне издание сообщило, что отношения между Германий и Францией обостряются, угрожая стремлению Евросоюза к созданию единого фронта против президента США Дональда Трампа, нацелившегося на Гренландию. Канцлер Германии Фридрих Мерц обещает в ближайшие дни сформировать единый фронт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы добиться прорыва в переговорах с Трампом. Однако выработать то, что Мерц называет «общей позицией» с Макроном, будет непросто, отмечает издание.

21 января агентство Bloomberg сообщило, что лидеры Евросоюза могут отдать Гренландию США, чтобы угодить Белому дому.