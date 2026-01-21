В Госдуме заявили о попытках Трампа отвлечь внимание от Гренландии

Президент США Дональд Трамп, подняв тему украинского конфликта на форуме в Давосе, попытался отвлечь внимание европейцев от Гренландии. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, Трамп вернул в повестку форума в Давосе конфликт на Украине «лишь в качестве ширмы для отвлечения внимания от гренландского кейса».

«Трамп явно пытался сместить фокус европейцев, заверяя при этом об отсутствии намерения силового решения ситуации вокруг Гренландии. Но, похоже, тщетно. Часовая речь лидера Соединенных Штатов встретила лишь редкие аплодисменты с закулисными призывами сплотиться против попыток установить над арктическим островом американский контроль», — написал Слуцкий.

По мнению депутата, слова Трампа заставили «обнадеженного и одновременно униженного» президента Украины Владимира Зеленского «спешно» паковать чемодан. Однако, считает Слуцкий, президенту Украины «вряд ли стоит надеяться» на подписание с Трампом соглашений по гарантиям безопасности для Киева.

«НАТО, куда так стремится неонацистский режим, стоит на пороге большого внутреннего кризиса. Укрофюрера просто использовали в политической игре, где легко жертвуют «пешками»», — считает Слуцкий.

В выступлении на форуме в Давосе 21 января Трамп заявил, что подошел «сравнительно близко» к урегулированию конфликта на Украине. Также он отметил, что Россия и Украина хотят заключить мир, а если они этого не сделают, то «будут глупцами». Трамп в своей речи заявил, что «сегодня» встретится с Зеленским, однако затем уточнил, что встреча случится 22 января.

Кроме того, в своей речи Трамп говорил и о Гренландии. А именно он назвалостров «территорией США», пообещал не забирать его силой и заявил, что стремится к немедленным переговорам о покупке этой территории.