Неизвестный абонент позвонил вице-премьеру Марату Хуснуллину во время совещания президента России Владимира Путина с правительством. Видео опубликовал РБК.

По данным портала, чиновник отчитывался об обеспечении жильем граждан, рассказывал об успехах в строительной отрасли.

В этот момент раздался телефонный звонок. Вице-премьер повернул голову к телефону, но не прервал доклад. Абонент долго ждал, но в итоге, не получив ответа, положил трубку.

Напомним, что в октябре 2021 года Владимир Путин случайно «подслушал» доклад Марата Хуснуллина во время заседания членов правительства, которое проходило в онлайн-режиме.

Стали посмешищем: один телефонный звонок Путина привел в ярость всю Европу

Глава государства появился в кадре, но чиновник этого не заметил и продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях.

«Я внимательно слушаю, с интересом. Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — констатировал президент.

Ранее сообщалось, что глава государства обсудил на первом в 2026 году совещании итоги прямой линии, поддержку бизнеса и социальную политику.