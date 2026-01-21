Захарова задалась одним вопросом после слов Трампа о Гренландии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, попросят ли Дания и Канада помощи у НАТО в связи с возможными агрессивными действиями со стороны США. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Как заявила Захарова, первая статья устава НАТО указывает, что все члены альянса должны мирно разрешать международные споры и воздерживаться от применения силы. При этом, дипломат также обратила внимание на то, что и Канада и Дания стоят у истоков НАТО вместе с США.

«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? Напомню, Канада и Дания такие же “породители” Альянса, как и США, и все они подписали вышеупомянутый договор в один день — 4 апреля 1949 года», — написала она.

