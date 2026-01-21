Путин обратился с призывом к властям регионов

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов готовиться к морозам. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совещания с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции, Путин заявил, что регионы России должны быть готовы к морозам и сильным снегопадам.

«Я хочу обратиться ко всем коллегам и в федеральных органах власти, и в регионах. Все-таки в конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовым и к такому развитию ситуации», — заявил он.

