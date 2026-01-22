Путин поручил продлить работу яслей и детсадов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что такие меры необходимо принять для того, чтобы россиянки могли быстрее возвращаться к работе и сохранять профессиональную квалификацию. Глава государства напомнил, что данные вопросы обсуждались как с председателем правительства, так и с курирующим их вице-премьером. «Поручения на этот счет тоже давались», — подчеркнул он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил Путина, что кабмин поработает с губернаторами над этим вопросом.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина сообщила, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, поскольку существующий график уже сильно устарел и не в полной мере устраивает работающих родителей.