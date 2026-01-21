Путин назвал ключевую стратегическую задачу России

Президент России Владимир Путин назвал демографическую политику и ее результат ключевой стратегической задачей, который стоит перед страной. Об этом он заявил в ходе первого в 2026 году совещания с членами правительства, трансляцию которого Кремль ведет в Telegram.

Глава государства также подчеркнул, что все меры, которые реализуются в части поддержки семей с детьми, должны ориентироваться на мнение граждан. По его словам, в этом случае демографическая политика будет приносить реальный ощутимый результат.