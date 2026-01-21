Путин подчеркнул роль «Прямой линии» с гражданами

«Прямая линия с Владимиром Путиным» представляет собой не только «лучший социологический срез» настроений в обществе, но и важный практический ориентир для всех уровней власти.

Об этом сообщил президент России на совещании с членами правительства.

«„Пряма линия“ — не только лучший социологический срез, но и ориентир для властей России», — подчеркнул глава государства на мероприятии.

Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Путин отдельно поблагодарил членов правительства за активное включение в процесс решения задач, поставленных по итогам «Прямой линии». Он подчеркнул, что ожидает планомерного выполнения всех задач, определенных по итогам общения с гражданами.

Сейчас по итогам «Прямой линии», состоявшейся 19 декабря, в России формируется комплексный перечень поручений. Президент отметил, что все прозвучавшие обращения граждан являются для власти прямым руководством к действию.