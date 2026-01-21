Журова допустила, что Уиткофф и Кушнер могут привезти Путину готовые документы по Украине

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут привезти какие-то готовые документы по украинскому урегулированию в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Как заметила собеседница издания, американская сторона уже провела достаточно много консультаций с Киевом, поэтому не исключено, что Уиткофф и Кушнер будут готовы представить президенту России какие-то готовые документы, которые касаются урегулирования украинского конфликта.

Журова напомнила, что Москва неоднократно заявляла о необходимости увидеть текст мирного договора, скорректированного в соответствии с «красными линиями» российской стороны.

По мнению депутата, визиты американской делегации в Москву в любом случае полезны для России в силу того, что таким образом Вашингтон подает всему миру сигналы о том, что переговорный процесс идет, и РФ продолжает оставаться открытым переговорщиком.