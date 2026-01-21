Российский посол оценил риски прекращения российской дипмиссии в Дании

Практически четыре года дипломатической работы в Дании проходят в режиме постоянного давления. Власти страны систематически создают препятствия для российского посольства, а в прошлом году добавилась новая угроза — возможное изъятие земельных участков дипмиссии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Владимир Барбин.

© Московский Комсомолец

По его словам, кампания ограничений началась в 2022 году и с тех пор существенно осложнила функционирование представительства.

«Началось все с 2022-го года. Тогда стали применять в отношении посольства разного рода ограничения. Действительно работать непросто, работать сложно. Что же касается претензий в отношении земельных участков, то они появились относительно недавно, в прошлом году», — заявил дипломат.

Он подтвердил, что у муниципальных властей Копенгагена формально есть право инициировать изъятие земли или потребовать коммерческую арендную плату. Однако эти заявления пока остаются на уровне риторики и не перешли в правовое поле.

