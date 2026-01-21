Трамп в выступлении в Давосе упомянет Гренландию и Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как ожидается, затронет вопросы, касающиеся Гренландии и Венесуэлы.

Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил пресс-пулу, сопровождающему американского лидера в поездке.