В Совфеде высмеяли Зеленского из-за его решения по «Совету мира»

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия в «Совете мира» из-за России используется как повод для прекращения мирного диалога. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина получила приглашение в «Совет мира», который создает президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, с трудом можно представить участие страны в одной структуре с Россией и Белоруссией.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров задался вопросом, о каких переговорах и заключении мирного договора с Россией может идти речь, если Зеленский «не хочет быть даже чисто теоретически в одной структуре».

«Зеленский оказался в тяжелой ситуации. Его британский хозяин против, французский хозяин тоже против, и большинство стран Западной Европы не поддерживают идею Трампа из-за спора с Гренландией. Это абсолютно дурацкий, глупый, детский предлог, чтобы не портить окончательно отношения с американцами», — уверен парламентарий.

По словам Джабарова, Зеленский также боится открыто отказаться от любых переговоров с Россией, поэтому старается использовать «глупый повод». При этом он не вышел ранее из Организации Объединенных Наций, в которой также представлена Россия.

Напомним, что изначально «Совет мира» был задуман для урегулирования ситуации в Газе. Позже американские СМИ сообщили, что администрация Трампа хочет сделать его альтернативой ООН. По задумке властей США, вступить в организацию можно будет бесплатно, а постоянное членство гарантирует взнос в миллиард долларов.

Названы две цели Трампа в создании «Совета мира»

Окончательный состав стран — участниц «Совета мира» пока неизвестен. При этом о получении приглашения от американского лидера уже сообщили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент России Владимир Путин также получил приглашение.