Дмитриев прокомментировал напряженность между Берлином и Парижем

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о напряженности между Францией и Германией, которая сложилась из-за разных позиций по Гренландии.

"Подразделения внутри подразделений", - написал он в X, комментируя информацию газеты Politico о напряженности между странами.

Как пишет издание, расхождения между правительствами Германии и Франции могут помешать Евросоюзу выступить единым фронтом против президента США Дональда Трампа, который грозит установить контроль над Гренландией.

Наиболее ярко разница в подходах лидеров двух стран Фридриха Мерца и Эмманюэля Макрона проявилась после угрозы Трампа ввести дополнительные пошлины против стран, которые отправили на прошлой неделе своих военных в Гренландию. Макрон пригрозил использовать имеющиеся в арсенале ЕС инструменты торговой политики, тогда как Мерц высказался за диалог с Вашингтоном, отмечает Politico.