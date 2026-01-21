В Кремле отреагировали на заявление Трампа о секретном оружии США

Спецслужбы РФ выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что его страна располагает вооружениями, о которых неизвестно остальному миру.

"У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что Москве еще предстоит услышать разъяснения относительно того, что имел в виду Трамп.