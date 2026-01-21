Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 22 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью CNBC.

Как сообщает ТАСС, вместе с Уиткоффом в Россию отправится зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом спецпосланник сказал в интервью Bloomberg TV.

«Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ (для встречи — прим. ред.) в рамках рабочих групп», — сказал Уиткофф.

Трамп объяснил, почему до сих пор не удалось достичь мира на Украине

Напомним, что 20 января спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом в Давосе. Они продлились более двух часов. Дмитриев не раскрыл содержание встречи, а спецпосланник Трампа заявил, что переговоры прошли хорошо.

В предыдущий раз Уиткофф встречался с Путиным в Кремле в начале декабря. Тогда стороны обсудили инициативу Соединенных Штатов по украинскому кризису, однако не смогли найти компромиссный вариант. Глава РФ рассказывал, что Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Через несколько дней в Берлине состоялась встреча представителей США и Украины. Ее содержание передали России через Дмитриева.