В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с представителями США

Кремль проинформирует о контактах президента России Владимира Путина с представителями Соединенных Штатов Америки, если это произойдет.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем», — сказал он.

Политик также отказался раскрывать подробности встречи спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе.

Ранее Дмитриев посетил экономический форум в Давосе. По словам Пескова, в рамках своей программы Дмитриев встретится с представителями США. При этом отмечается, что самолет американского президента Дональда Трампа, следовавший в Давос, был вынужден вернуться обратно в страну отправления.