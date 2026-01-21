Путин начал первое в 2026 году совещание с кабмином

Президент России Владимир Путин начал первое в 2026 году совещание с правительством. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы проводим первое совещание в наступившем 2026 году. Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной обстоятельной работе», — он.

Главной темой мероприятия станет рассмотрение вопросов, которые поднимались на прямой линии главы государства. Помимо того, президент рассмотрит наиболее актуальные в данный момент темы.

Ранее Путин провел первое в 2026 году совещание с членами Совета безопасности. Там он обсудил вопросы в сфере безопасности и участия России в строительстве многополярного мира.