Захарова высказалась о выходе Молдовы из СНГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Кишинева о начале процесса выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ), отметила, что это суверенное право страны.

Вместе с тем она подчеркнула, что деструктивная политика властей Молдавии в первую очередь бьет по ее собственным гражданам.

«Деструктивная политика Кишинева «рикошетит» прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя. Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать», — говорится в комментарии Захаровой.

Таким образом, Москва, формально уважая право соседнего государства на самостоятельные решения, дает понять, что считает курс на разрыв с СНГ ошибочным и ведущим к ухудшению положения в самой республике.