Спецпредставитель Путина ответил на слова премьера Бельгии о рабстве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве стран Европейского союза (ЕС) в отношениях с США. Его пост опубликован в соцсети X.

Ранее де Вевер призвал европейцев объединиться, чтобы не быть рабами президента США Дональда Трампа.

«Быть счастливым вассалом — это одно, а несчастным рабом — несколько иное», — пояснил политик.

"Крик ужаса": Захарова о словах премьера Бельгии

«Трудный выбор вассалов», — написал Дмитриев в ответ на пост с заявлением бельгийского премьера.

20 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме раскритиковала Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Она пообещала, что ответ европейцев на подобные меры будет «непоколебимым, единым и соразмерным».