Дмитриев назвал сложным выбором размышления премьера Бельгии о вассале и рабе

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о возможном превращении Европы из "довольного вассала" США в "несчастного раба" сложным выбором для Европы.

"Сложный выбор вассалов", - написал Дмитриев в X.

Ранее Де Вевер, выступая на дискуссионной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что, отступив перед требованиями США отдать Гренландию, Европа "потеряет достоинство" и превратится из "довольного вассала" США, которым она была до настоящего времени, в "несчастного раба".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявляла, что слова Де Вевера в контексте ситуации с Гренландией являются криком ужаса из-за положения Евросоюза, до которого ЕС сам себя довел, так как им приходится выбирать между формами абсолютной зависимости.