Медведев дал уничижительную оценку форуму в Давосе

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) бессмысленным.

При этом «бессмысленное мероприятие» обещает «стать интересным». Как написал политик в своем Telegram-канале, вместо «набившей оскомину дохлой Украины» теперь собравшиеся в Швейцарии будут обсуждать «мерзлую Гренландию».

Всемирный экономический форум начал свою работу в швейцарском Давосе 19 января.