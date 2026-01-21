«Стать как президент России»: Медведев о цели Трампа в Гренландии

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет «стать как президент России», получив контроль над Гренландией, но не учитывает, что в состав РФ вернулись ее исторические земли. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании. На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина. В среду, 21 января, Трамп посетит форум в Давосе, где, как ожидается, ЕС и США обсудят вопрос Гренландии.

«Трусливые европейские петушки, наглотавшись от страха транквилизаторов, будут убеждать напористого дядьку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства», - так Медведев прокомментировал планы ЕС (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, Трампу предложат взять остров в «бессрочное безвозмездное пользование», бесплатно разрабатывать там полезные ископаемые, строить военные базы, аэродромы, ракетные шахты и любые другие объекты для «тотального контроля».

«Однако Трампу нужно не это. Все всё понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер <…>. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России», - отметил Медведев.

Медведев подчеркнул, что «последнее невозможно». Он указал, что в ходе СВО и в результате референдумов Россия «вернула себе именно свои земли, которые веками входили в её состав, вместе со своими людьми». Медведев указал, что Гренландия никогда не была напрямую связана с США.

По мнению Медведева, главный вопрос заключается в том, какую цену готов заплатить Трамп за контроль над Гренландией.