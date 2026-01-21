Высказывание премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европа стала рабом, является даже не призывом о помощи, а «криком ужаса». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о фатальной зависимости Евросоюза от США, заявил о том, что быть счастливым вассалом — одно, а несчастным рабом — несколько другое. По его мнению, «в настоящий момент европейцы оказались в очень плохой ситуации».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказывание бельгийского политика стало «трагической констатацией европейской действительности».

«В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком даже не о помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели», — констатировала она.

Российский дипломат особо отметила, что Барт де Вевер говорил «без сарказма, с трагической обреченностью». Однако, по ее мнению, у Европы все еще есть возможность выйти «на правильный путь».

«Счастливый вассал или несчастный раб»: премьер Бельгии оценил зависимость ЕС от США

«Выбор в пользу несчастных рабов может вывести через соприкосновение с правдой и ее принятие этой правды Западную Европу, условно говоря, на свет Божий, на правильный путь», — заметила Захарова.

Напомним, что ранее у США и ЕС возникли серьезные разногласия по поводу принадлежности Гренландии, которая сейчас входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял о необходимости перехода острова под контроль США, обосновывая это интересами безопасности страны.

После того, как страны Европы выступили в поддержку Дании и отправили своих военных на учения в Гренландию, президент США объявил о введении дополнительных пошлин для Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании.