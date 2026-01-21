Келин: Москва серьезно относится к планам размещения войск НАТО на Украине

Москва всерьёз воспринимает любые сообщения о планах разместить войска стран НАТО на Украине, заявил «Известиям» посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Мы с полной серьёзностью относимся ко всем подобным сообщениям и не собираемся недооценивать угрозы», — подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что выделенные средства на якобы отправку британских и французских военных на Украину идут на обычное перевооружение, а к инициативе не спешат присоединяться другие европейские страны и США.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Европа «профукала» свои шансы для решения конфликта на Украине.