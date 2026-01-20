Европа сама виновата в наступлении эпохи «мира без правил», о которой сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя претензии США присоединить Гренландию. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Европа передала свой суверенитет США, и в этом она виновата, считает Слуцкий. «Но кто виноват, господин Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь "законом джунглей"? Не только Трамп, который, как хороший бизнесмен, извлекает выгоду из ситуации. "Мировую шахматную доску

" давно перевернула сама Европа, добровольно передав свой суверенитет под протекторат Вашингтона», — написал Слуцкий.

Депутат напомнил, что Россия годами предупреждала о возможном кризисе европейской безопасности и об экономических рисках для европейцев от оголтело-русофобской политики Брюсселя.

«Но европейские бюрократы только махали санкционной дубиной в запале "двойных стандартов" и, перезаряжая раз от раза парабеллум, снова стреляли себе в обе ноги», — отметил Слуцкий.

Как писала «Парламентская газета», ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мир изменился, поскольку в нем перечеркиваются принципы международного права, зафиксированные после Второй мировой войны. Теперь новым правилом стал «мир без правил», считает политик.