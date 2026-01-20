Дмитриев прокомментировал слова Трампа о премьер-министре Британии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.

По словам Дмитриева, после подобных заявлений от Трампа «будущее Стармера выглядит безрадостным».

Таким образом Дмитриев прокомментировал слова Трампа о том, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию является одной из причин, по которой США хотят присоединить к себе Гренландию. При этом Трамп заявил, что считает такую передачу необоснованным «актом абсолютной слабости».