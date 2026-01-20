В ЕС заявили о необходимости диалога с Россией по Украине

Европейские страны в любом случае должны будут вести диалог с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

«Европе необходим собственный стратегический план по достижению мира на Украине. До сих пор его у нас не было. Но заручившись им, можно будет завязать диалог с президентом [России Владимиром] Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — отметил еврокомиссар.

При этом Кубилюс указал, что основой плана европейцев должно стать «значительное укрепление Вооруженных сил Украины». По его мнению, речь должна идти об увеличении военной помощи Киеву со стороны Европы «не на 10 процентов, а гораздо больше».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Москвой, им надо просто позвонить. Он отметил, что заявления лидеров стран Европы, в течение четырех лет исключавших возможность переговоров с Москвой, звучат несерьезно.