Дмитриев отреагировал на заявление Каллас о противодействии США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в борьбу с Россией и США.

Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«Храбрая Кая хочет, чтобы ЕС боролся и с Россией, и с США», — написал он.

Таким образом он прокомментировал выступление главы дипслужбы на слушаниях по Гренландии на сессии Европарламента

Каллас заявила, что ЕС намерен защищать свои позиции, а прямые угрозы США в адрес Дании сделают Штаты и Европу беднее.

20 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

Каллас заявила о намерении ЕС вдвое увеличить финансирование Гренландии

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые не поддерживают присоединение Гренландии к Штатам.