О чем говорят в Госдуме сегодня: прогрессивная шкала НДФЛ и предостережение для Европы

В Госдуме предложили включить покупку мобильных телефонов в потребительскую корзину, заявили о необходимости ввести более прогрессивную шкалу НДФЛ и высказались о блокаде Калининградской области. О чем еще говорили российские парламентарии 20 января — в материале «Рамблера».

Включение мобильных телефонов в потребительскую корзину

В состав потребительской корзины, помимо продовольственных товаров, необходимо включить покупку мобильных телефонов, ноутбуков и книг, а также расходы на юридические услуги. Такое мнение высказал РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что устаревший стационарный телефон из корзины убрали, однако «обычный смартфон добавлять не стали».

«В справедливой потребительской корзине нужно на треть увеличить нормативы потребления свежей рыбы, мяса, фруктов, овощей. Нужно учитывать расходы граждан на обеды на работе. А нормы потребления растительного масла, жиров, картофеля и хлебобулочных изделий сократить», — уверен он.

Критика фотографов думского пула

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал фотографов думского пула, стремящихся «подглядеть и показать в плохом виде» какие-то ситуации, происходящие с депутатами. Его слова приводит газета «Ведомости».

По словам Володина, парламентарии не обижают фотографов, когда те попадают «в самые разные ситуации».

«А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют (…) Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других», — заметил Володин, задавшись вопросом, как фотографы отреагируют, если также поступят в отношении людей, которых они уважают.

Прогрессивная шкала НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, согласно которому самые богатые должны платить в бюджет 45% от дохода в виде налогов, а при доходе менее 500 тысяч рублей в год НДФЛ должен быть снижен. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Юрий Афонин.

Он отметил, что максимальной налоговая ставка должна быть для тех, чей доход свыше 50 млн руб. в год, а для тех, кто получает меньше 41,7 тыс. руб. в месяц, налог должен быть на уровне 10%.

«Недавно установленная прогрессивная шкала НДФЛ является слишком «плоской»: 22-процентная ставка для самых богатых и никаких налоговых послаблений для людей с низкими доходами», — пояснил Юрий Афонин, отметив, что законопроект призван «восстановить элементарную справедливость».

Предостережение для Европы

Заявления о блокаде Калининграда со стороны бывших европейских чиновников, в том числе экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, являются эскалацией. Об этом заявил в интервью News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что в соответствии с военной доктриной России «блокада Калининградской области — это практически война».

«Хочется сказать литовцам: «Не буди лихо, пока оно тихо». Недружественные страны, особенно население, не готовы к такому развитию событий», — уверен Колесник.

Обращение в ЕСПЧ из-за рекомендаций НОК Латвии

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил о подаче обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на действия главы Олимпийского комитета Латвии Раймонда Лаздиньша. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он считает рекомендации НОК Латвии избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии «дискриминацией по национальному признаку и разжиганием межнациональных разногласий».

«Я оцениваю рекомендации Олимпийского комитета спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны», — пояснил Свищев.

Напомним, что 28 февраля 2022 года на фоне украинского кризиса исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.