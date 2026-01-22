Посол РФ: Дания воспринимает Россию как врага

Датское руководство воспринимает Россию как врага и старается задеть её.

Об этом сказал российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

«Копенгаген рассматривает Россию как своего врага», — заявил он в эфире «России 24».

Ранее Барбин сообщил, что власти Дании грозят отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства.

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил о возможной связи угроз Дании отобрать землю под зданиями посольства России с Гренландией.