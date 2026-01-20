Лавров назвал хамской риторику Макрона по России

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон позволял себе хамство и наплевательское отношение к России.

Лавров привел цитату французского лидера, в которой Макрон заявил, что Россия якобы «сама выбрала путь войны и действовала под влиянием рефлексов и инстинктов, не способна примириться со своей историей», передает ТАСС.

«Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно», – заявил Лавров, комментируя слова Макрона.

Министр также отметил, что в телефонном разговоре Макрона с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году французский президент не высказал ничего нового по сравнению с публичными заявлениями Парижа. По словам Лаврова, позиции Макрона в частном и публичном общении полностью совпадают.

В июле прошлого года Путин провел телефонный разговор с Макроном.

В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с российским лидером.

Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.