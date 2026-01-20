Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года продлилась 3 часа и 5 минут

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году продлилась 3 часа и 5 минут, за это время глава МИД ответил на 22 вопроса от журналистов из разных стран мира, которые охватили все континенты.

Больше всего представителей прессы интересовали нюансы взаимоотношений Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа, перспективы украинского урегулирования, ситуация вокруг Гренландии, евразийская безопасность, а также двусторонние отношения России с отдельными странами - Молдавией, Арменией, Исландией, Италией и другими.

Возможность задать вопросы получили как российские журналисты, так и представители прессы стран глобального большинства. Немало вопросов смогли задать и представители СМИ из государств с недружественными России правительствами, например, микрофон получили корреспонденты из США, Великобритании, Италии, Франции.

Большая пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам дипломатического года - традиционный формат общения с журналистами, где подводятся итоги и намечаются перспективы на будущий год. В этот раз на нее аккредитовались порядка 400 журналистов. На присланные представителями СМИ, но не прозвучавшие на пресс-конференции вопросы МИД традиционно впоследствии размещает письменные ответы.