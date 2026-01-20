Лавров заявил, что ЕС заставит Армению отработать многомиллионный транш

Европейский союз (ЕС) потребует от властей Армении выполнения обязательств по полученному траншу в €15 млн посредством дестабилизирующих мер, включая против РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы и деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По словам министра, Брюссель заставит Ереван «отработать каждый цент».

«Недавно был транш Армении предоставлен в €15 млн, и я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент», – отметил Лавров.

Глава российской дипломатии связал эти финансовые влияния с риторикой Евросоюза о так называемых «гибридных угрозах» со стороны РФ.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что в повестке Еревана нет вопроса вывода из страны российской военной базы. Кроме того, он уточнил, что у правительства республики нет планов разрыва политических и экономических связей с Россией.

Ранее в ЕС допустили возможность вступления Армении в Евросоюз.