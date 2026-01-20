Лавров не видит в коалиции желающих тех, кто работает над урегулированием на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит в Европе деятелей из числа желающих, которые будут работать для устойчивого урегулирования на Украине.

"Ведь дело не в том, что кто-то кому-то дает или не дает играть роль. Дело все в том, сам-то ты хочешь? И если хочешь, то второй вопрос: можешь ли ты играть роль, которая приведет к устойчивому миру", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста французского телевидения, готова ли Россия дать европейцам сыграть свою роль в украинском урегулировании. "Я не вижу таких деятелей в Европе среди тех, кто проявляет активность по украинскому вопросу", - констатировал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.