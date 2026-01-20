Россия откажется от участия во встрече G7 из-за односторонней политики ее участников, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru 20 января.

© Парламентская газета

По мнению сенатора, Москва намерена решать свои вопросы напрямую с Вашингтоном на уровне президентов двух стран.

«Встреча со странами ЕС не будет сейчас иметь каких-либо перспектив из-за их однобокой политики», — сказал Джабаров.

Также сенатор считает, что Украине нечего делать на встрече G7, так как она, во-первых, никогда не входила в этот формат, во-вторых, из-за того, что все интересы Украины представляют европейские страны.

Джабаров подчеркнул, что все страны, кроме Украины, заявляют о своей готовности к миру, однако подобные встречи лишь затягивают процесс.

«Зеленский должен четко ответить, когда он готов заключить мир и на каких условиях. А то, что они пока делают, ничего не меняет. Какие-то силы они хотят ввести, силы безопасности — но это то же самое, из-за чего РФ начала специальную военную операцию: из-за приближения НАТО к нашим границам», — резюмировал парламентарий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth назвал сказками планы лидеров Евросоюза, предполагающие победу Украины над Россией. Венгерский лидер отметил, что все расчеты лидеров Европы, выступающих за продолжение военных действий против России, «не соответствуют действительности».