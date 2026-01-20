Лавров предостерег от провокаций в отношении Калининградской области

Провокации вокруг Калининградской области станут самоубийством для их инициаторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами. Но все должны знать, что это будет самоубийство для тех, кто затеет подобные провокации», — подчеркнул министр.

До этого глава Калининградской области Алексей Беспрозванных на литовском языке ответил на заявления бывшего замминистра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского эксклава. В своем Telegram-канале губернатор привел цитату из фильма «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Владимир Путин уже предупреждал, что попытка блокады региона приведет к крупномасштабному военному конфликту. В НАТО неоднократно заявляли о наличии планов по нейтрализации российской группировки в Калининградской области.

Ранее в России предупредили, что будет с Литвой в случае блокады Калининграда.